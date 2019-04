Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienreihenhaus

Nettetal-Lobberich (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am 26.04.2019, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Zutritt in ein Einfamilienreihenhaus auf der Sassenfelder Straße, indem sie ein rückwärtiges Badezimmerfenster aufhebelten. Im Innern durchsuchten sie gezielt Schränke nach Wertgegenständen. Entwendet wurden nach bisherigem Erkenntnisstand eine Playstation, ein WLAN-Router und eine geringe Menge Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02161-3770.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Daniela Maas

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: Daniela.Maas@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell