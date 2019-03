POL-PDKL: Verursacher nach Verkehrsunfallflucht ermittelt

Polizeidirektion Kaiserslautern

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 00:30 und 02:00 Uhr, wurde ein schwarzer 1er BMW auf dem Parkplatz einer Spielothek in der Kaiserslauterer Straße von einem anderen Verkehrsteilnehmer beim Rangieren hinten links beschädigt. Als Verursacher konnte ein 61-jähriger Mann aus Rockenhausen ermittelt werden. Dieser gab an, in Panik geraten und deshalb weggefahren zu sein. Da bei dem Verkehrsunfall bedeutender Sachschaden entstanden ist, muss er nun mit einem Fahrerlaubnisentzug rechnen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

