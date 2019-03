Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kollision am Engpass

Hinzweiler (ots)

An dem Engpass in der Hauptstraße sind am Montagmorgen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Beide Autos wurden beschädigt. Der in Richtung Nerzweiler fahrende PKW-Fahrer hatte die Verengung auf seiner Seite und hätte den Vorrang des entgegenkommenden Transporters beachten müssen. Vermutlich war er jedoch unaufmerksam beziehungsweise mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs.

