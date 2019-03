Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Prüm (ots)

Am Freitag, den 15.03.2019 zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr, wurde in der Ortslage Prüm, entweder auf dem Parkplatz der Filiale "Lohner's" in der Bahnhofstraße 43, oder auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes im Gerberweg 25, ein jeweils dort abgestellter blauer Ford C-Max durch ein unbekanntes Fahrzeug am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 zu melden.

