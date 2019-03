Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefallen unter Bekannten - Fahrer unter Drogeneinfluss

Briedel (ots)

Am 17.03.19, 11.30 Uhr kam einer Streife der Polizei Zell auf der B 53, Höhe Briedel ein in Richtung Zell fahrender Pkw entgegen. Der Pkw kam den Beamten bekannt vor, da er in der vorherigen Nacht im Zusammenhang mit einer Drogenfahrt aufgefallen war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land seinem Bekannten einen Gefallen tun und den Pkw nach Hause überführen wollte. Bei dem Fahrer wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC und Amphetamine. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

