Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch in Gerolstein

Daun (ots)

Am Samstag, dem 16.03.2019, drangen bislang unbekannte Täter, in der Zeit zwischen 14.00 und 24.00 Uhr, in ein Einfamilienwohnhaus in der Graf-Ferdinand-Straße von Gerolstein ein. Hierzu hebelten sie die Hauseingangstür auf und beschädigten diese erheblich. Im Inneren des Hauses suchten sie nach Wertgegenständen und durchwühlten mehrere Zimmer. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. In dem Zusammenhang nimmt die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260, bzw. die Polizeiwache Gerolstein, Tel.: 06591-95260, Hinweise zu verdächtigen Feststellungen/Wahrnehmungen entgegen.

