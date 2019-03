Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bushaltestellen beschädigt

Lauterecken (ots)

An den Bushaltestellen Einmündung Auf Röth/B 270 und gegenüber der Firma Bito an der B 420 sind am Wochenende jeweils die kompletten Glas-Rückwände zerstört worden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit dem Ereignis in Zusammenhang gestanden haben könnten unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



