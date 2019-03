Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW überschlägt sich - Ein Leichtverletzter

A63 - Mehlingen (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der A63 bei Mehlingen zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 56-jähriger Fahrer eines Ford fuhr auf den vor ihm fahrenden Peugeot. Dadurch wurde dieser nach links an die Mittelschutzplanken geschleudert und überschlug sich anschließend. Danach kam er in Fahrtrichtung Mainz auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 23-jährige Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 12000 Euro.

