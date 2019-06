Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw Fahrerin mit zwei Handys am Steuer

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld - Am Mittwoch, den 26.06.2019, gegen 17.22 Uhr, fiel einem Motorradpolizisten des Verkehrsdienstes eine 25-jährige Bielefelderin in einem schwarzen BMW auf. Die Bielefelderin benutzte während der Fahrt zwei Mobiltelefone. Dazu hielt sie ein Mobiltelefon für ein Gespräch mit der linken Hand an das linke Ohr und gleichzeitig ein Mobiltelefon in Lenkradhöhe in der rechten Hand. Das Lenken ihres Autos unterstützte sie mit ihren Beinen.

Die Fahrzeugführerin erwartet ein Bußgeldbescheid wegen der verbotswidrigen Handynutzung. Aufgrund der Art der vorsätzlichen Nutzung ist zu erwarten, dass das Bußgeld erhöht wird.

