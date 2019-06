Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter attackiert mobilen Blitzer mit Baseballschläger

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Hillegossen - Am Dienstagabend, 25.06.2019, beschädigte ein bislang unbekannter Mann an der Detmolder Straße, in Höhe Haus-Nummer 619, ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät der Stadt Bielefeld mit einem Baseballschläger.

Gegen 19.50 Uhr hatten Zeugen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Blitzanhängers gemacht. Ein Zeuge hatte einen Mann mit einem Baseballschläger gesehen und wenig später gemeinsam mit einer Zeugin einen Schlag und ein Splittern gehört. Bei der Nachschau beobachteten sie den Mann mit dem Baseballschläger, der sich vom Blitzgerät entfernte und in einem grünen Opel Astra, Modell von Anfang der 1990er Jahre, davon fuhr. Zeitgleich entfernte sich von der Örtlichkeit außerdem ein grauer PKW Mercedes. In beiden Fahrzeugen mit Bielefelder Kennzeichen befanden sich mehrere Insassen. Die Zeugen informierten daraufhin sofort die Polizei.

Die Polizei stellte eine Beschädigung an dem Blitzgerät fest. Der unbekannte Täter, der als junger Mann mit dunklen Haaren beschrieben wird, steht im Verdacht, mit dem Baseballschläger an dem Blitzgerät das Glas, das die Kamera schützt, beschädigt zu haben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Ob der Täter zuvor mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von dem Blitzer erfasst worden war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem unbekannten Mann mit dem älteren Opel-Modell sowie zu dem Mercedes, der möglicherweise dazu gehörte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, KK 14, unter Tel. 0521/545-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell