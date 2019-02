Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190213-1: Straßenräuber blieb ohne Beute - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (12. Februar) versucht, die Geldbörse einer 49-jährigen Frau zu rauben.

Die Frau kam gegen 18:45 Uhr mit ihren Einkäufen aus einem Supermarkt in der Rathausstraße. Auf dem Weg zu ihrem Auto sprach sie ein Mann an und verwickelte sie in ein Gespräch. Plötzlich griff der Unbekannte nach der Geldbörse der Frau. Dieser gelang es jedoch, den Räuber an seinem Vorhaben zu hindern. Ohne Beute flüchtete der Mann fußläufig in Richtung Hauptstraße. Die 49-Jährige beschreibt ihn als etwa 20 Jahre alten und 170 bis 175 Zentimeter großen Mann von schlanker Statur. Er war dunkelhäutig und hatte kurze Locken. Zur Tatzeit trug er einen grauen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Er sprach akzentfreies Deutsch. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

