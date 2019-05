Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Restaurant

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

In einem Restaurant in der Eisenbahnstraße hat es am frühen Freitagmorgen gebrannt.

Gegen 3 Uhr rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Innenstadt aus. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss des Geschäftshauses war ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund bestehen zurzeit nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachverständige werden heute den Brandort untersuchen. Der entstandene Schaden lässt sich aktuell noch nicht beziffern. Die Polizei geht davon aus, dass er mehrere zehntausend Euro betragen könnte.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell