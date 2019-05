POL-PPWP: Benefizfußballspiel: 1.800 Euro für Grundschule Erzhütten erspielt

Polizeipräsidium Westpfalz

Benefizfußballspiel: 1.800 Euro für Grundschule Erzhütten erspielt

Kaiserslautern

Die Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern und die Auswahlmannschaft des Polizeipräsidiums Westpfalz kickten Mittwochabend zugunsten des Fördervereins der Grundschule Erzhütten in Kaiserslautern. Zwischen 400 und 500 Fußballbegeisterte, große und kleine, kamen, um sich das Benefizspiel anzuschauen. Traditionell leitete FIFA-Schiedsrichter Christian Dingert die Begegnung.

Während der ersten Halbzeit konnten die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel sehen. Der Ball lief auf beiden Seiten gut durch die Reihen der Spieler. Im Defensivbereich engagiert und insgesamt laufstrak präsentierten sich die Ordnungshüter, technisch überlegen die Alt-Profis des 1. FC Kaiserslautern. In der 31. Minute schoss Christian Spuhler von der Polizei-Mannschaft das erste Tor. Ihren 0:1-Vorsprung konnte das Team bis zur Halbzeitpause souverän halten.

Während sich Schiedsrichter und Mannschaften erfrischten, dankte der Vizechef des Polizeipräsidiums Westpfalz, Heiner Schmolzi, den Akteuren, die das Benefizspiel ermöglichten. Hardy Höfli, Team-Coach der Traditionself, trug die Idee einer Fußballbegegnung zwischen Club- und Polizei-Mannschaft vor über zehn Jahren von Bremen in die Westpfalz. Alljährlich kickten die Hanseaten gegen eine Polizeiauswahl, um sich mit dieser Geste bei den Polizisten für die geleistete Arbeit bei Heimspielen zu bedanken.

Zum elften Mal in zwölf Jahren standen sich die Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern und die Auswahlmannschaft des Polizeipräsidiums Westpfalz gegenüber. Von Anfang an mit dabei war Harry Schröer. Für den Team-Coach der Polizei-Mannschaft war es dieses Jahr das letzte Spiel. Schröer verabschiedet sich demnächst in den Ruhestand. Der stellvertretende Behördenleiter dankte Schröer für sein Engagement, und auch Höfli und die Traditionself erwiesen dem Coach ihre Anerkennung. Der Polizei-Mannschaft wird Schröer fehlen.

Erfrischt ging es für die Teams in die zweite Halbzeit. Die Ordnungshüter bauten ihren Vorsprung aus. Daniel Wadle traf zum 0:2. Die Traditionsmannschaft konterte. Alexander Burgera schoss erst das 1:2, um dann wenige Minuten später den Ausgleichstreffer zu erzielen. In der 62. Minute verwandelte Saban Sabani eine Vorlage von Daniel Graf und die Alt-Profis des 1. FC Kaiserslautern gingen 3:2 in Führung. Mit Laufstärke setze die Polizisten dagegen und Matthias Spuhler gelang es das 3:3 zu erzielen. Bis Spielende sah es so aus, als würde die elfte Partie zwischen der Traditionsmannschaft und der Polizei unentschieden ausgehen. Kurz bevor FIFA-Schiedsrichter Christian Dingert das Spiel abpfiff, verwandelte Alexander Bugera vom FCK einen Freistoß zum 4:3-Sieg.

Rund 500 Euro spendeten die Zuschauer bis zur Halbzeitpause für den Förderverein der Grundschule Erzhütten. Und die Spendenbereitschaft der Fußballfans riss auch bis Spielende nicht ab, so dass zur Freude von Alexandra Fuhr, Vorsitzende des Fördervereins, letztlich mehr als 900 Euro zusammenkamen. Von dem Geld möchte der Verein Spiel- und Sportgeräte für die Schule anschaffen und legte seinerseits die gleiche Summe nochmals obendrauf. Freudestrahlend bedankten sich Schülerinnen und Schüler bei den Zuschauern und trugen Runde für Runde in der zweiten Halbzeit ein selbstgemaltes "Danke"-Plakat um den Platz.

Mit Petra Barth, Präsidentin des SV Wiesenthalerhof, sorgten Vereinsmitglieder engagiert dafür, dass Zuschauer, Mannschaften und Schiedsrichter einen schönen Fußballabend "auf der Hütte" erlebten. Ob Getränke, Bratwürste und Frikadellen, für alle war gesorgt. Mario Diehl moderierte und zeigte Talent als Stadionsprecher.

Abseits des Rasens informierte die Polizei rund ums Thema Einbruchschutz. Berufsanfänger und Eltern konnten sich auch über Einstellungsvoraussetzungen, Ausbildungswege und Karrieremöglichkeiten bei der Polizei erkundigen. Sich in einen Funkstreifenwagen hineinsetzen oder einmal hautnah Polizeihunde erleben zu können, darüber freuten sich insbesondere die jüngeren Gäste. Ein Highlight des Abends war für viele auch die Landung des Polizeihubschraubers. Die Piloten der Polizeihubschrauberstaffel wurden nicht müde, sämtliche Fragen der Interessierten - ob groß oder klein - zu beantworten. |erf

