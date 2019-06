Polizei Bielefeld

POL-BI: Falscher Polizeibeamter bestiehlt Seniorin

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Unter dem Vorwand, wegen eines Einbruchs zu ermitteln, verschaffte sich ein Dieb am Montag, den 25.06.2019, Zugang zu einer Wohnung am Bullerbachweg und stahl Bargeld.

Die Bielefelderin kam vom Einkaufen zurück und bemerkte einen unbekannten Mann im Flur des Mehrfamilienhauses. Nachdem sie sich bereits eine Weile in ihrer Wohnung aufgehalten hatte, klingelte ein Mann, gegen 10:15 Uhr, an ihrer Wohnungstür. Er gab an, Polizeibeamter zu sein, und zeigte zwei Ausweiskarten vor. Grund des Besuchs sei ein Einbruch in ihrer Wohnung. Daraufhin ließ die Seniorin den Mann eintreten. Der falsche Polizeibeamte wies sie an, keine Möbelstücke anzufassen. Er ging in das Wohnzimmer und verließ die Wohnung nur kurze Zeit später. Anschließend bemerkte die Frau, dass ihr Sekretär im Wohnzimmer offen stand und eine der Schubladen aufgebrochen worden war. An diesem Ort hatte die Seniorin Bargeld aufbewahrt, welches vom Dieb gestohlen worden war.

Da die ältere Dame den Mann an der Hauseingangstür nicht genau erkennen konnte, kann sie nicht mit Gewissheit sagen, ob es sich um einen oder zwei Täter handelte. Den Mann an der Wohnungstür beschreibt sie als circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Er war sportlich gekleidet und trug eine Jacke oder Weste.

Die Polizei rät, keine unbekannten Personen in die Wohnung zu lassen. Sollten sich Polizeibeamte an Ihrer Wohnanschrift melden, obwohl Sie zuvor nicht mit der Polizei in Kontakt standen, schließen Sie die Wohnungstür und vergewissern Sie sich über den Notruf, ob Polizeibeamte entsandt wurden.

Hinweise zu dem Täter oder zu den beiden Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell