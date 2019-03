Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autofahrer hilft Nachtschwärmer

Kaiserslautern (ots)

Ein 24-jähriger irrte am frühen Donnerstagmorgen alkoholisiert und nur leicht bekleidet durch die Brahmsstraße. Offensichtlich hatte er die Nacht durchgezecht. Ein Autofahrer erkannte die hilflose Lage des Mannes und setzte ihn zu sich in den Wagen. Er verständigte die Polizei. Die Beamten fanden heraus, dass der 24-Jährige in einem Hotel übernachtet. Wohlbehalten brachten sie ihn dorthin, damit er seinen Rausch ausschläft. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell