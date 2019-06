Polizei Bielefeld

POL-BI: Hochzeitskorso auf dem Ostwestfalendamm - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

ST/ Bielefeld Mitte - Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft verlangsamten am vergangenen Sonntag, 23.06.2019, den Verkehr auf dem Ostwestfalendamm und filmten dabei die nachfolgenden Fahrzeuge. Die Polizei sucht Zeugen, die sich in dem Rückstau befanden.

Gegen 17:48 Uhr wurde der Polizei ein Hochzeitskorso auf dem Ostwestfalendamm gemeldet, der den Verkehr in Fahrtrichtung Brackwede behinderte. Bereits in Höhe der Auffahrt Stapenhorststraße stauten sich die Fahrzeuge und fuhren nur noch mit einer Geschwindigkeit von etwa 15-20 km/h. An der Spitze des Staus trafen die eingesetzten Polizisten auf eine aus 10 Fahrzeugen bestehende irakische Hochzeitsgesellschaft, die den nachfolgenden Verkehr aufhielt. Die Fahrzeuge fuhren mittig auf beiden Fahrstreifen, so dass nicht überholt werden konnte. Die Situation wurde dabei aus dem ersten Fahrzeug gefilmt. Der gesamte Korso wurde durch die Polizei an der Abfahrt Quelle vom Ostwestfalendamm geführt und kontrolliert. Nach Aufnahme der Personaldaten konnte die Hochzeitsgesellschaft ihren Weg fortsetzen. Gegen die Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei Bielefeld, VK 2, bittet Zeugen und Geschädigte sich unter Tel. 0521 545-0 zu melden.

