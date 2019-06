Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebe entwenden hochwertige Smartphones

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld - Sieker - Am Montagvormittag, den 24.06.2019, entwendeten zwei unbekannte Männer hochwertige Smartphones aus einem Geschäft an der Detmolder Straße, in der Nähe der Kreuzung Osningstraße, Otto-Brenner-Straße.

Gegen 11:11 Uhr, beschrieb ein Mitarbeiter des Geschäftes, trat eine unbekannte männliche Person in den Laden ein. Dieser sagte auf Englisch, dass er sich umsehen wolle. Daraufhin schaute er sich verschiedene iPhone Modelle in der Auslage an. Kurz darauf trat ein zweiter unbekannter Mann in das Geschäft ein und blieb in der geöffneten Tür stehen. In der Zeit, in der der Mitarbeiter kurz abgelenkt war, riss der erste Mann zwei Smartphones von der elektronischen Sicherung und rannte mit dem zweiten Mann aus dem Geschäft. Der Mitarbeiter verfolgte die beiden Ladendiebe noch bis über den Parkplatz eines Baumarktes und sah, wie die Unbekannten in Richtung Lipper Hellweg liefen. Die Ladendiebe konnten zwei iPhones (XS und XS Max) entwenden.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

- Ca. 1,80m groß - Ca. 20-25 Jahre alt - Osteuropäisches Aussehen - Schlanke Statur - Dunkle Haare - Dunkle Basecap - Dunkle Jacke mit roten Applikationen an den Ärmeln - Lange Hose

- Ca. 1,70m groß - Ca. 18-20 Jahre alt - Osteuropäisches Aussehen - Schlanke Statur - Dunkle Haare - Rotes Oberteil - Helle Shorts

Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0521 545 0.

