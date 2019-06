Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei bittet um Hinweise im Zusammenhang mit Kfz-Diebstählen am Wochenende

Bielefeld (ots)

ST/ Bielefeld Mitte / Hillegossen - Am Wochenende wurden in Bielefeld ein Motorrad der Marke Aprilia (Sporttourer), sowie ein Audi A7 entwendet.

Am vergangenen Freitag, 21.06.2019, gegen 13:00 Uhr, wurde der silberne Sporttourer der Marke Aprilia in der Bleichstraße, etwa in Höhe eines dortigen Freibades, abgestellt. Gegen 22:10 Uhr war das Motorrad verschwunden. Geschätzter Wert: 9.000,- Euro.

In der Nacht auf Samstag, 22.06.2019, entwendeten Unbekannte einen schwarzen Audi A7 mit polnischen Kennzeichen. Das Fahrzeug war in der Wappenstraße, nahe der Detmolder Straße geparkt. Der Pkw wurde Freitagabend gegen 20:00 Uhr dort abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 09:15 Uhr, bemerkte der Besitzer den Diebstahl. Der Pkw hatte einen Wert von etwa 40.000,- Euro.

Die Polizei Bielefeld, KK 12, bittet um Hinweise unter 0521 545 - 0.

