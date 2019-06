Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter Unfallflüchtiger hinterlässt Schaden an geparktem PKW

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Sennestadt - Die Polizei sucht einen unbekannten Unfallflüchtigen, der am Montag, 17.06.2019, einen Schaden in Höhe von circa 2500,- Euro an einem geparkten Seat Altea auf einem Parkplatz an der Verler Straße hinterließ. Der Besitzer hatte seinen blauen PKW gegen 6 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe Hausnummer 256 abgestellt. Als er gegen 13.30 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er an der linken Fahrzeugseite Lackkratzer am Kotflügel und an der Fahrertür fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Wer kann Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben? Hinweise erbittet die Polizei, VK 2 , unter Tel. 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell