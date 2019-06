Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld: Tötungsdelikt in Schloß Neuhaus-Tatverdächtiger geht in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Paderborn-Schloß Neuhaus

Die am heutigen Vormittag durchgeführte Obduktion des am Samstagmorgen verstorbenen 50-Jährigen ergab, dass er an den Folgen eines Messerstiches nach innen verblutete.

Nach ersten Ermittlungen der Mordkommission "Krako" gelangte der Tatverdächtige gegen 07:55 Uhr durch eine geöffnete Terrassentür in die Wohnung und begab sich in das Schlafzimmer der Familie. Dort stach er auf das im Bett liegende und gerade erst erwachte Opfer ein. Die ebenfalls im Bett liegende Ehefrau rief laut um Hilfe. Dem dazukommenden Sohn, der Ehefrau und einem zur Hilfe eilenden Zeugen gelang es, den stark alkoholisierten Angreifer zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizisten festzuhalten. Die Tatwaffe, ein Jagdmesser, konnte am Tatort sichergestellt werden.

Der 60-jährige Festgenommene äußert sich derzeit nicht zu den Vorwürfen. Das Motiv ist weiter unklar, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Auf Antrag der StA Paderborn wurde der Beschuldigte dem Haftrichter des AG Paderborn vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes erließ.

