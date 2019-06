Polizei Bielefeld

POL-BI: Gestürzter Rollerfahrer flüchtet von Unfallstelle

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem SUV am Sonntag, 16.06.2019, blieben an einer Kreuzung in Senne nur die Unfallspuren und das beteiligte Auto zurück. Die Polizei sucht den Rollerfahrer, der nach einem Sturz über die Motorhaube verschwand.

Gegen 20:20 Uhr fuhr eine 42-jährige Bielefelderin mit ihrem Nissan Qashqai über die Klashofstraße. Sie kam aus Richtung des Segelweg. Als sie die Kreuzung Am Waldbad erreichte, näherte sich gleichzeitig ein Motorroller von links. Er fuhr auf der Straße Am Waldbad in Richtung der Windelsbleicher Straße und hätte anhalten müssen, damit das Auto hätte passieren können.

Im Kreuzungsbereich stießen der Roller und der Nissan Qashqai zusammen. Dabei stürzte der Roller Fahrer über die Motorhaube des Geländewagens. Die 42-Jährige sprach den Gestürzten kurz an. Der stand auf und gab an, kurz zur Seite zu fahren.

Zum Erstaunen der Nissan Fahrerin fuhr er mit seinen Roller in Richtung Segelweg davon. Zwei Zeugen hatten den Roller mit hoher Geschwindigkeit fahrend gesehen und beschrieben mit der Autofahrerin den unbekannten Rollerfahrer:

Männlich, etwa 30 Jahre alt mit dicker Figur. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine hochgekrempelte graue Jogginghose und einen dunklen, grauen Helm.

Der Roller machte einen veralteten und ungepflegten Eindruck und war im vorderen Bereich mattschwarz und hinten mattgrau lackiert.

Den Sachschaden an dem SUV schätzten Polizeibeamte auf 1.000 Euro. Es ist bislang nichts über Verletzungen des Roller Fahrers oder Beschädigungen an dem Leichtkraftrad bekannt.

