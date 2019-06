Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge ertappt Pkw-Aufbrecherin

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Anwohner entdeckte am Donnerstag, 20.06.2019, eine eingeschlagene Pkw Scheibe und eine fremde Frau in seinem Auto.

Während der 38-jährige Bielefelder gegen 10:15 Uhr ein Wohnhaus an der Otto-Brenner-Straße verließ, bemerkte er eine unbekannte Frau in seinem abgestellten Mercedes A-Klasse. Zudem war die Fahrerseite mit einer Alufelge eingeschlagen worden. Der 38-Jährige sprach die Aufbrecherin kurz an und informierte seine Frau. Diese rief die Polizei. Ihr Mann nahm währenddessen die Verfolgung der Unbekannten auf bis Polizeibeamte eintrafen.

Die Polizisten nahmen die 50-jährige Bielefelderin in Tatortnähe fest. Die schwarz- und lilafarbene Brille die sie trug, gehörte in den aufgebrochenen Mercedes. An dem Fahrzeug fanden die Beamten einen Schraubendreher der Tatverdächtigen. Bei der späteren Durchsuchung der 50-Jährigen fanden sie ein weißes Pulver. Neben der Strafanzeige wegen des Diebstahls aus dem Pkw erhielt sie eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittlegesetz.

