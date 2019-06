Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall: Pkw stößt im Gegenverkehr mit Lkw zusammen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Am Freitagmorgen, 21.06.2019, ist eine Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache in Schildesche mit einem Lkw zusammengestoßen. Bei dem Unfall sind drei Personen verletzt worden. Den Sachschaden schätzten Polizisten auf 25.000 Euro.

Gegen 07:40 Uhr war eine 33-jährige Bielefelderin mit ihrem 1er BMW auf der Talbrückenstraße in Richtung Schildesche unterwegs. In dem Kurvenbereich vor dem Eisenbahnviadukt geriet sie mit ihrem Auto nach links auf die Gegenfahrspur und stieß dabei frontal mit einem Pritschen Lkw aus Bielefeld zusammen.

Nach der Kollision rutschten die beiden Fahrzeuge jeweils nach rechts in die Böschungen beziehungsweise die Straßengräben. Die 33-Jährige wurde schwer verletzt und nach einer medizinischen Erstversorgung durch Rettungssanitäter in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der 48-jährige Fahrer des Mercedes Lkw wurde leicht verletzt. Er beabsichtigte, sich im Anschluss an die Unfallaufnahme um eine medizinische Versorgung zu kümmern. Sein 20-jähriger Beifahrer wurde von Rettungssanitätern in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses gefahren.

Polizeibeamte sperrten die Talbrückenstraße ab der Herforder und ab der Straße Am Balgenstück für beide Fahrtrichtungen bis um kurz vor 09:00 Uhr. Der BMW und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit. Zum Abtransport erschienen zwei Abschleppfahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell