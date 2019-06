Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher auf der Flucht festgenommen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gadderbaum-

Eine Anwohnerin meldete am Mittwoch, den 19.06.2019, der Polizei Einbrecher an der Deckertstraße, in der Nähe der Straße Kükenshove. Polizeibeamte nahmen einen der Täter fest.

Einer Anwohnerin fiel gegen 14:35 Uhr an der Deckertstraße das verdächtige Verhalten zweier Männer auf. Während die Zeugin die Polizei rief, hob einer der Männer einen Stein auf und beide betraten den Garten eines Hauses. Die Einbrecher warfen hinter dem Haus die Scheibe der Terrassentür ein und stiegen in das Haus ein.

Als die Polizisten eintrafen, hörten sie Glas zerspringen und sahen eine Person von der Terrasse über den Gartenzaun in den Nachbargarten flüchten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und hielten den Flüchtenden noch im Nachbargarten fest. Der Einbrecher setzte sich zur Wehr, so dass die Polizisten ihn zu Boden brachten und fesselten. Die Durchsuchung des Hauses und Gartens nach dem Mittäter verlief negativ.

In dem Rucksack des Festgenommenen, ein 36-jähriger Bielefelder, fanden die Polizeibeamten Diebesgut aus dem Haus. Der polizeibekannte Tatverdächtige gestand den Einbruch. Da gegen den 36-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, ging er in Haft.

Der Festgenommen kommt als Täter für weitere Einbrüche in Frage. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

