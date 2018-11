POL-BOR: Borken - Einbruch in Wohnhaus

Borken (ots) - Am Montag verschafften sich Einbrecher zwischen 14 und 19 Uhr Zutritt in eine Wohnung auf der Ahauser Straße in Borken-Gemen. Die Unbekannten durchsuchten dort mehrere Räume. Zum jetzigen Erkenntnisstand entwendeten sie Schmuck sowie 2.500 Euro Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

