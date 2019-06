Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geringer Sachschaden bei Brand einer Außenfassade in Neustadt-Hambach

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, d. 13.06.2019, gegen 16.30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Teil einer Isolationsschicht einer Außenfassade eines Einfamilienhauses in Hambach in Brand. Größerer Schaden an Fassade und Haus konnten durch beherztes Eingreifen von Nachbarn verhindert werden. Diese bekämpften den Brand auf dem terrassenartigen Balkon mit Feuerlöscher und Wasserschlauch bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Bewohner wurden nicht verletzt. Einer der Helfer wurde mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 4000,- bis 6000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Stefan Molter

Telefon: 06321-854-109

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell