Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.06.19, wurde gegen 00:56 Uhr, durch eine Anruferin mitgeteilt, dass in der Hagenstraße in Neustadt durch zwei junge Männer mehrere Außenspiegel von geparkten Autos abgetreten worden seien, weiter sei ein Roller umgeworfen worden. Durch die Beamten konnten dann vier beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Eine Fahndung nach den beschriebenen zwei Männern, zu denen nichts näher bekannt ist, verlief negativ.

