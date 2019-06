Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Küchenbrand

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.06.19 kam es aufgrund einer Unachtsamkeit zu einem Fettbrand im Naturfreundehaus Neustadt. Ein Berechtigter, 79 Jahre alter Mann, wollte dort Fett in einer Pfanne erhitzen und vergaß diese dann auf dem Herd. Der durch die Hitze entstandene Brand wurde geistesgegenwärtig durch den Berechtigten mittels Feuerlöschers eingedämmt und durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht. Durch die Löscharbeiten mittels des Feuerlöschers verletzte sich der 79-jährige an der Hand und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Naturfreundehaus selbst entstand kein Schaden.

