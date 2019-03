Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots)

21. März 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.03.2019 - Hamfelde

Am 20.03.2019, gegen 16:51 Uhr, kam es auf der Landesstraße 220 zwischen den Ortschaften Hamfelde und Mühlenrade zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 36-jähriger mit seinem 18 Monate alten Kind von Trittau aus in Richtung Mühlenrade. Nach einem Überholvorgang übersah er offensichtlich einen 40-jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw auf der Fahrbahn wartete, um nach links abzubiegen. Trotz einer Notbremsung fuhr er auf den Wartenden auf. Der Pkw wurde durch den Zusammenstoß in den Graben geschleudert. Der 40-jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Vater und sein Kind wurden leicht verletzt. Das Kind wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 20000 Euro.

Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Die L 220 blieb während der Unfallaufnahme für 70 Minuten voll gesperrt.

