Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Person springt von der Theodor-Heuss-Brücke

Wiesbaden / Mainz-Kastel (ots)

Heute um 08:50 Uhr wurde beobachtet wie eine männliche Person auf Kasteler-Seite von der Theodor-Heuss-Brücke in den Rhein gesprungen ist. Nach sofortiger Meldung eines Bürgers an die Polizei, sowie dem schnellen Eintreffen der Rettungskräfte, ist es zu verdanken, dass die Person gerettet werden konnte. Einen Kilometer unterhalb der Brücke konnte der mittlerweile Bewusstlose im Amöneburger Stromarm in ein Boot gezogen und von dort an die am Ufer bereitstehenden Rettungskräften übergeben werden. Nach erfolgreicher Reanimation wurde die Person in ein Krankenhaus verbracht.

