POL-RZ: Einbruch bei der Feuerwehr

Ratzeburg (ots)

18. März 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.03.2019 - Mölln

In der Zeit vom 16.03.2019 /17.00 Uhr bis zum 18.03.2019 / 07.00 Uhr wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mölln Opfer eines Diebstahls.

Auf noch unbekannte Weise drangen der/die Täter in das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Mölln, im St.-Florian-Weg, ein. In der dortigen Fahrzeughalle wurden aus einem unverschlossenen einsatzbereiten Feuerwehrfahrzeug ein Navigationsgerät sowie eine Rückfahrkamera entwendet.

Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zum Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus machen? Wem sind im angegebenen Tatzeitraum im St.-Florian-Weg in Mölln oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen aufgefallen?

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

