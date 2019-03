Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Serie von Pkw-Aufbrüchen

Ratzeburg (ots)

18. März 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.03.2019 - Geesthacht

In der Zeit vom 16.03.2019 / 16.15 Uhr bis zum 18.03.2019 / 11.00 Uhr, kam es im Stadtgebiet von Geesthacht sowie der Ortschaft Börnsen zu einer Reihe von Pkw-Aufbrüchen. Tatbetroffen in Geesthacht waren die Straßen Ilenweg, Pastor-Natus-Ring und Beethovenstraße. In Börnsen betraf es die Straße Neuer Weg.

Es sind ausschließlich Fahrzeuge der Marken BMW und Mercedes-Benz aufgebrochen worden. Der/die Täter drangen überwiegend durch Aufhebeln einer Seitenscheibe sowie in einem Fall durch Ziehen des Türschlosses ins Fahrzeuginnere ein. Entwendet wurden aus den Fahrzeugen die Multifunktionslenkräder, Navigationsgeräte und Airbags. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Stehlgutes stehen noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Pkw - Aufbrüchen machen? Wem sind im Ortsgebiet von Geesthacht und Börnsen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinwiese bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

