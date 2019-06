Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Haßloch (ots)

Am Donnerstag, den 13.06.2019, missachtete gegen 16.00 Uhr eine Personenkraftwagenfahrerin an der Einmündung L530/K12 die Vorfahrt einer auf der L530 fahrende Personenkraftwagenfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Personenkraftwagen, wobei die Verkehrsunfallverursacherin leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000,- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

