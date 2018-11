POL-EN: Gevelsberg- drei Mal kamen die Täter über die Balkon- und Terrassentür

Gevelsberg (ots) - Am Mittwochabend kam es zu drei Einbrüchen im Stadtgebiet. Die Täter brachen in zwei Wohnungen in der Wittener Straße ein. In beiden Fällen benutzten die Einbrecher eine Regenrinne als Aufstieg, um an die etwa 3 Meter hohen Balkone zu gelangen. Sie hebelten die Türen auf und gelangten so in die Wohnungen. Ob etwas entwendet wurde, konnte bisher nicht festgestellt werden. Auch ein Einfamilienhaus in der Lerchenstraße fiel den Tätern zum Opfer. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür, durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht.

