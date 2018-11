POL-EN: Wetter - Unfallflucht auf Parkplatz

Wetter (ots) - Am 20.11.2018, gegen 12.45 Uhr, parkte eine 23-jährige Wetteranerin ihren schwarzen Pkw Mercedes auf dem Parkplatz eines Warenmarktes an der Osterfeldstraße 20. Während sie sich in das Geschäft begab, beobachtete sie den Rangiervorgang eines Fahrzeugführers, der seinen weißen Pkw in die Parklücke neben ihrem Pkw lenken wollte, und merkte sich das Kennzeichen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie daran einen Streifschaden fest. Der weiße Pkw war bereits nicht mehr vor Ort. Die eingesetzten Polizeibeamten fertigten eine Unfallfluchtanzeige, die Ermittlungen an der Halteranschrift des weißen Pkw sind eingeleitet.

