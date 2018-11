POL-EN: Schwelm-Wachsame Nachbarn entdecken Einbrecher

Schwelm (ots) - Als Mieter eines Mehrfamilienhauses an der Hagener Straße am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr, verdächtige Knackgeräusche aus dem Garten hörten, gingen sie der Sache nach. Sie entdeckten einen Mann im Gartenbereich, der bei dessen Erblicken seinen Komplizen warnte und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Die Zeugen verständigten die Polizei. Die Einbrecher gelangten gewaltsam über die Terrassentür in die im Erdgeschoss liegende Wohnung und erbeuteten Bargeld. Nach Angaben der Zeugen waren die Täter dunkel gekleidet und sprachen in nicht deutscher Sprache miteinander.

