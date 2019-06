Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadter Spielothek überfallen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, d. 12.06.2019, 10:15 Uhr, begab sich ein unbekannter Mann in eine Spielothek in der Friedrichstraße und forderte von einer Mitarbeiterin Bargeld. Seine Forderung untermauerte der Täter durch das Vorhalten eines Messers. Nachdem er einen geringen Bargeldbetrag erhalten hatte, flüchtete er zu Fuß in unbekannter Richtung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 30-33 Jahre alt, ca. 1.80 m groß, schlank, 3-Tage-Bart, schwarz bekleidet mit Kapuzenpulli, Baseballmütze, schwarze Jacke mit auffälligem Reißverschluss von der rechten Schulter bis Mitte Hosenbund, dunkle Sportschuhe mit weißer Sohle, beide Knöchel waren unbedeckt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de, so wie auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Stefan Molter

Telefon: 06321-854-109

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell