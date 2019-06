Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gefahrenstelle im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 12.06.19 stellte ein 68-jähriger aus Neustadt seinen Skoda in der Dr.-Goerdeler-Str. in Neustadt ab und ging zu einem Bekannten. Da er vergessen hatte die Handbremse des Autos zu betätigen, machte sich dieses kurze Zeit später selbstständig, rollte von dannen und blockierte die Straße. Die Kollegen sicherten daraufhin kurzzeitig die Straße ab, so dass der Neustadter sein Fahrzeug wieder in eine Parklücke rangieren konnte und überwachten die Betätigung der Handbremse. Ein Schaden entstand nicht, allerdings erwartet den Herrn ein Verwarngeld.

