Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 11.06.19 kam es gegen 17:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Chemnitzer Straße in Neustadt, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 42-jährige aus Neustadt wollte z.g.Z. vom Parkplatz eines Gartencenters in die Straße einfahren und übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigte 58-jährige aus Lambrecht, welche mit ihrer 12 Jahre alten Tochter auf einem Kleinkraftrad unterwegs war. Durch den Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleinkraftrad stürzten die Mutter und ihre Tochter zu Boden, wodurch beide leicht verletzt wurden.

