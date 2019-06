Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall mit hohem Sachschaden im Industriegebiet Grünstadt

Grünstadt (ots)

Eine 82-jährige Frau aus Obersülzen war am Nachmittag im Industriegebiet Grünstadt unterwegs. Durch einen Fahrfehler verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überfuhr einen Maschendrahtzaun auf mehreren Metern Länge. Schließlich drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse in die Gegenrichtung und kam erst durch einen Anstoß gegen zwei auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkte PKW zum Stehen. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20000 Euro. Ein PKW war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

