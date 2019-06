Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim - Einbruch in Weingut

Freinsheim (ots)

Bisher unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum 14.06.19 in der Friedhofstraße an einer neuen Weingut-Halle die Seitentür auf und entwendeten aus der Halle, in der sich eine Küchen- und Bewirtungs-Lounge befindet u.a. eine Kaffeemaschine der Marke "Siebträger", mehrere Deckenlampen sowie einen großen Weber-Gas-Grill. Weiterhin schlugen sie an dem angrenzenden Wohnhaus-Rohbau ein Terrassentür-Scheibe ein. Nach bisherigen Feststellungen wurde aus dem Rohbau nichts entwendet. Der entstandene Schaden konnte noch nicht genau beziffert werden.

