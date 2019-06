Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Führerschein

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.06.19, gegen 00:25 Uhr, wurde durch eine Streife ein Mercedes in der Schütt in Neustadt einer Kontrolle unterzogen, da dieser ohne Licht unterwegs war. Der 37-jähirge Neustädter, der am Steuer saß, konnte weder seinen Führerschein, noch einen Fahrzeugschein vorlegen. Eine durch die Kollegen durchgeführte Abfrage ergab, dass der Fahrer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und ihm diese bereits entzogen wurde. Weiter konnten die Kollegen drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Herrn aus Neustadt feststellen, woraufhin er zur Dienststelle verbracht und ihm dort eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

