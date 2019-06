Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld: Tötungsdelikt in Schloß Neuhaus-Mordkommission nimmt Ermittlungen auf

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Paderborn-Schloß Neuhaus

Am Samstagmorgen, den 22.06.2019, erlitt ein 50-Jähriger nach einem Übergriff in der Karkostraße in Schloß-Neuhaus schwere Verletzungen, denen er im Krankenhaus erlag. Die Mordkommission Bielefeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

In den Morgenstunden ist ein 50-Jährger aus Schloß Neuhaus bei einem Angriff so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus den Verletzungen erlag. Polizisten nahmen am Tatort einen 60-Jährigen Tatverdächtigen fest.

Zur Motivlage ist derzeit nichts bekannt.

Die 10-köpfige Mordkommission "Krako", die sich aus Beamten der Polizei Bielefeld und der Polizei Paderborn zusammensetzt, nahm unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Markus Mertens die Ermittlungen auf.

