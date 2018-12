POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar für den Zeitraum Fr., 07.12.18, 12 Uhr bis Sa., 08.12.18, 12 Uhr

Goslar (ots) - PI Goslar 38640 Goslar, 08.12.2018

Einbrüche in Wohnhäuser

Am frühen Freitagabend brach ein unbekannter Täter in insgesamt drei Wohnhäuser in der Dr.-Nieper-Str. und der Siemensstraße ein. Dabei entstanden Schäden in Höhe von ca. 1800,-, 800,- und 500,- Euro. Während einer Tatausübung, gegen 18:45 Uhr, wurde ein Nachbar auf den Einbruch aufmerksam. Er erkannte eine unberechtigte Person und alarmierte die Polizei von seiner Wohnung aus. Die Zeit des Telefonierens nutzte der Einbrecher und floh unerkannt.

Betrunkener Mann

Am Freitag, um 17:30 Uhr, hielt sich ein 32jähriger Mann aus Goslar in einer Apotheke am Jakobikirchhof auf. Er wollte die Apotheke nicht mehr freiwillig verlassen. Die hinzugerufene Polizeistreife musste den Mann aus der Apotheke führen. Dabei versuchte er die beiden 24 und 29 Jahre alten Polizeibeamten zu treten und zu schlagen. Da er offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde durch einen Bereitschaftsrichter eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Besch. war so berauscht, dass er in das Krankenhaus Goslar eingeliefert wurde.

Drei leicht verletzte Autofahrer

Bei einem Auffahrunfall am Freitagmorgen auf der B 82 zwischen Langelsheim und der AS Astfeld wurden drei Personen leicht verletzt. Der Unfallverursacher hatte nicht rechtzeitig bemerkt, dass Vorausfahrende verkehrsbedingt bremsen mussten.

Während der Unfallaufnahme fuhr ein 85jähriger Vienenburger gegen Blinkleuchten, die die Polizei zur Absicherung auf die Fahrbahn gestellt hatte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt fort. Gegen ihn wurde sodann ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

i. A. Killig, PHK

