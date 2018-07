POL-DEL: LK Wesermarsch: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Jungen

Delmenhorst (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag, 28. Juni 2018, kam es an der Strandallee in Nordenham zu einem Unfall, bei dem ein 14-jähriger Nordenhamer am Hals verletzt wurde.

Der Junge befuhr gegen 17:30 Uhr mit einem Freund die Strandallee vom Unions-Pier kommend in Richtung Weserterrassen, als er plötzlich in Halshöhe etwas spürte und ruckartig nach hinten vom Fahrrad gerissen wurde. Die Ursache lag in einer Hundeleine, da ein auf einer Erhöhung stehendes Pärchen ihren Hund auf der anderen Wegseite laufen ließ und damit die Hundeleine quer über die Strandallee gespannt war. Das Pärchen kümmerte sich zwar kurz um den Jungen, richtete ihre Aufmerksamkeit dann aber auf ihren Hund und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich weiter um den Jungen zu kümmern.

Zu dem Pärchen liegen keine weiteren Beschreibungen vor, lediglich dass sie vermutlich um die 20 Jahre alt waren. Zeugen, die Näheres zu dem Pärchen sagen können, oder das Pärchen selbst werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 bei der Polizei Nordenham zu melden.

