Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind stürzt bei Verkehrsunfall aus Fahrradanhänger

Bielefeld (ots)

ST/ Bielefeld Sennestadt - Eine Pkw-Fahrerin stieß am 24.06.2019 in der Morsestraße / Ecke Sprungbachstraße mit einer Pedelecfahrerin zusammen, die auf dem Radweg in falscher Richtung unterwegs war. Dabei stürzte der hinter dem Pedelec mitgeführte Kinderanhänger um. Ein 8-jähriges Kind fiel aus dem Anhänger und verletzte sich leicht.

Gegen 08:30 Uhr befuhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Bielefeld mit ihrem schwarzen Renault die Sprungbachstraße in Richtung Morsestraße. Sie beabsichtigte, nach rechts auf die Morsestraße abzubiegen. Dabei stieß sie mit einer 31-jährigen Pedelecfahrerin aus Oerlinghausen zusammen, die die Morsestraße in Richtung Paderborner Straße auf dem linken Radweg, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, befuhr. Bei dem Zusammenstoß kippte der hinter dem Pedelec mitgeführte Kinderanhänger um und der 8-jährige Sohn fiel auf die Fahrbahn. Er verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand leichter Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 2200,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell