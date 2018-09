POL-RT: Unfälle; Einbruch; Mit Messer bedroht

Reutlingen (ots) - Römerstein (RT): Unter Radlader eingeklemmt

Schwere Verletzungen hat eine junge Frau am Montagmorgen erlitten, als sie unter einem umgekippten Radlader eingeklemmt worden ist. Die 20-Jährige war kurz nach 8.30 Uhr mit dem Fahrzeug in einem Stall im Ortsteil Donnstetten damit beschäftigt, Stroh auszustreuen. Aufgrund einer Unebenheit im Boden und eines ungünstigen Schwerpunktes kippte das Fahrzeug beim Kurvenfahren nach links um. Die nicht angegurtete Fahrerin wurde unter dem Radlader eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Mitarbeiter hob mit einem weiteren Radlader die Fahrerkabine an, sodass die Verunglückte befreit werden konnte. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (ms)

Metzingen (RT): Verunglückter Sattelzug mit Folgeunfall

Aufgrund eines verunglückten Sattelzugs hat sich am Montag ein weiterer Verkehrsunfall im Rückstau auf der B 28/B 312 ereignet. Ein 34-Jähriger LKW-Fahrer war zunächst um 10.50 Uhr auf der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Am Ende des vierspurigen Ausbaus bei Metzingen kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug überfuhr die Leitplanke und beschädigte diese auf zirka 18 Meter Länge. Hierbei riss er sich den Tank an der Zugmaschine auf und etwa 250 Liter Dieselkraftstoff liefen aus. Der Kraftstoff verteilte sich auf der Fahrbahn und dem Grünstreifen. Zum Auffangen und Beseitigen rückte die Feuerwehr mit 24 Einsatzkräften aus. Außerdem kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Mit einem Bagger wurde das verunreinigte Erdreich abgetragen und mit Spezialfahrzeugen die Fahrbahn gereinigt. Der Schaden an dem Sattelzug beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Er wurde von der Feuerwehr gegen 13 Uhr zum nächsten Parkplatz abgeschleppt. An der Leitplanke dürfte sich der Schaden ebenfalls auf mehrere tausend Euro belaufen.

Kurz vor 13.30 Uhr kam es dann am Stauende von Reutlingen herkommend zu einem Folgeunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender Golf bereits abgebremst hatte und fuhr auf diesen auf. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 60 Jahre alte Golf-Fahrerin wurden mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro entstanden war, mussten von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Die Bundesstraße war aus Richtung Reutlingen für die Dauer der Unfallaufnahmen und Reinigungsarbeiten bis zirka 16.15 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, dennoch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (mr)

Wernau (ES): In Gaststätte eingebrochen

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Montag gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Junkersstraße verschafft. Zwischen 23.30 Uhr und 8.30 Uhr hebelte der Täter eine Gebäudetür auf und gelangte so ins Innere. Dort öffnete und durchsuchte er mehrere Schubladen auf der Suche nach Stehlenswertem. Ob der Täter Beute machte, ist bislang nicht bekannt. Der von ihm hinterlassene Sachschaden beträgt zirka 200 Euro. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. (mr)

Nürtingen (ES): Frauen mit Messer bedroht

Bereits am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, ist es in der Liebermannstraße zu einer Bedrohung zum Nachteil zweier 27 und 22 Jahre alter Frauen gekommen. Ein deutlich alkoholisierter, 28-jähriger Mann hatte sich ohne jede Vorankündigung vor den Frauen aufgebaut und ihnen bedrohlich ein Messer vorgehalten. Derart eingeschüchtert zogen sich die jungen Frauen sofort zurück. Zu weiteren Straftaten kam es nicht. Fast zur gleichen Zeit gingen bei der Polizei auch Anrufe ein, wonach der 28-Jährige offenbar mitten auf der Straße umhergelaufen war und dabei den Verkehr behindert hatte.

Mehrere Streifenbesatzungen, die wenig später in der Liebermannstraße eintrafen, konnten den Mann noch vor Ort feststellen. Nachdem er allerdings keinerlei Anweisungen Folge leisten wollte und auch gegenüber den eingesetzten Beamten bedrohlich auftrat, musste er zu Boden gebracht und ihm mussten Handschließen angelegt werden. Wie sich bei einer Durchsuchung herausstellte, hatte der Mann mehrere Messer bei sich, die ihm abgenommen wurden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde der strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getretene 28-Jährige in Gewahrsam genommen. Die Nacht verbrachte er in einer Ausnüchterungszelle. Er wird nun wegen Bedrohung zur Anzeige gebracht. (fn)

Rückfragen bitte an:



Frank Natterer (fn), Tel. 07121/942-1103



Martin Raff (mr), Tel. 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell