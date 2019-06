Polizei Bielefeld

POL-BI: Vierte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Tötungsdelikt in Borgholzhausen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gütersloh / Borgholzhausen - Die Kriminalpolizei Bielefeld bittet mit Hilfe von Phantombildern um Hinweise zu einem Mann und einer Frau, die Zeugen im Fall der getöteten 86-jährigen Frau sein könnten.

Bisherige Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht gegen eine 53-jährige Nachbarin. Nach ihrer Festnahme am Mittwoch, den 19.06.2019, befindet sich die Frau weiterhin in Untersuchungshaft.

Im Zuge der laufenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf ein Paar, das sich am Freitagnachmittag des 07.06.2019 in der Nähe des Mehrfamilienhauses an der Wellingholzhauser Straße aufgehalten haben könnte. Eventuell können sie weitere Angaben zu den Tatumständen machen.

Die Mordkommission "Wellingholzhauser" bittet das Paar, sich zu melden. Wer Hinweise zu dem Paar geben kann, möge sich ebenfalls unter der 0521-5450 melden.

Erste Meldung

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4292432

Zweite Meldung

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4293909

Dritte Meldung

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4302020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell