Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Tötungsdelikt in Borgholzhausen

Bielefeld (ots)

HC / Bielefeld - Gütersloh- Borgholzhausen -

Am Samstag, den 08.06.2019, nahmen Beamte der Mordkommission Bielefeld die Ermittlungen nach dem gewaltsamen Tod einer 86-Jährigen an der Wellingholzhauser Straße in Borgholzhausen auf. Das Ergebnis der Obduktion liegt vor.

Am Sonntag erfolgte die Obduktion des Leichnams der 86-Jährigen. Sie ergab, dass multiple Stichverletzungen zum Verbluten führten.

Die Ermittlungen der Mordkommission "Wellingholzhauser" dauern an.

Derzeit erfolgen weiterhin Nachbarschafts- und Zeugenbefragungen. Die Mordermittler setzten die Spurensicherung fort. Die Spurenauswertungen dauern an.

