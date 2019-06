Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw nimmt Radfahrerin die Vorfahrt - Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

ST / Bielefeld-Gellershagen - Am Montag, 10.06.2019, missachtete der Fahrer eines silbernen Pkw Kombi an der Einmündung Flehmannshof / Am Brodhagen die Vorfahrt einer Radfahrerin und entfernte sich vom Unfallort. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer.

Gegen 23:35 Uhr befuhr eine 28-jährige Bielefelderin mit ihrem Fahrrad die Straße Am Brodhagen in Richtung Voltmannstraße. In Höhe der Einmündung Flehmannshof bog ein Pkw von der Straße Flehmannshof nach rechts auf die Straße Am Brodhagen ab und missachtete dabei die Vorfahrt der von links kommenden Radfahrerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste die Radfahrerin stark ab und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sie sich schwer und musste in einem Bielefelder Krankenhaus behandelt werden. Der Pkw-Fahrer entfernte sich mit seinem silbernen Kombi in Richtung Voltmannstraße vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 0521 / 545 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell